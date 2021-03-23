Працівники поліції відкрили щодо двох мешканців області кримінальні провадження за фактами таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у житло, інше приміщення. Підозрювані залазили до чужих помешкань й викрадали цінності.

Один крадій 1987 року народження, мешканець Теребовлянщини, пошкодив метало-пластикове вікно й проник в будинок свого односельчанина. Звідти він похапцем виніс ранець заявника в якому знаходилися готівка та особисті документи краянина.

Ще один зловмисник 1976 року народження привласнив побутову техніку в своєї сусідки в Чортківському районі. Він скористався моментом, коли господарів не було вдома, тож він розбив вікно та вчинив протиправне.

До слова, підозрюваний вже притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 ККУ. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.