За процесуального керівництва Теребовлянської місцевої прокуратури спільно з працівниками СБУ викрито двох осіб – жителів Бережанського району, що незаконно купували з метою збуту, зберігали та збували незаконно виготовлені алкогольні напої.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури області, правоохоронці вилучили 1500 літрів фальсифікованого алкоголю – понад 100 заповнених пляшок об’ємом 0, 5 та 0, 25 л; 2 пластикові бочки, ємністю по 220 л, а також обладнання, призначене для фільтрації алкогольних напоїв.

Крім того, вилучено вантажний бус марки «Фольксваген», у якому виявлено три пластикові бочки із фальсифікатом. На даний час вживаються заходи щодо накладення арешту на вищевказані об’єкти.

Стосовно осіб, що незаконно зберігали та збували алкоголь, розпочато кримінальне провадження.