Порушення виборчого законодавства зафіксували співробітники Козівського відділення поліції 9 липня.

Як повідомляють у поліції, невідомий чоловік їздив селами та розповсюджував агітматеріали проти кандидатів в нардепи.

Повідомлення про незаконну агітацію надійшло до козівської поліції близько 13 години. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

В одному із сіл поліцейські виявили чоловіка, який розносив друковану агітаційну продукцію проти двох кандидатів в народні обранці. На листівках були відсутні вихідні дані. Правоохоронці вилучили листівки та встановлюють шляхи їх походження.

На чоловіка, який їх роздавав, правоохоронці склали адмінпротокол за частиною 2 статті 212-13 КУпАП – виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.