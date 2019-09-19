16 вересня в ході рибоохоронної роботи на річці загальнодержавного значення Студенка поблизу с. Підруда Теребовлянського району Тернопільської області виявлено та задокументовано два грубих порушення Правил любительського і спортивного рибальства із значними збитками рибному господарству.

Як повідомляють у рибохоронному патрулі, громадяни здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів, використовуючи п’ять ставних сіток. В результаті їм вдалось впіймати 365 екз. карася сріблястого та 8 екз. щуки загальною вагою 37 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 8789 грн.

Заборонені знаряддя лову вилучено. На винних осіб складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються до передачі в суд за місцем скоєння правопорушення.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95

Довідкова інформація

Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину карася сріблястого становить 17 грн та щука – 340 грн.