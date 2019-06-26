Один зі зловмисників – 37-річний житель Запоріжжя, інший – 33-річний маріуполець. В обох за плечима чималий кримінальний досвід. Та непоміченими з Тернопільщини, де встигли скоїти крадіжку з приватного помешкання, гастролери не встигли виїхати – потрапили у поле зору місцевих оперативників.

Зі слів начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолія Гуски, 21 червня в селищі Дружба Теребовлянського району було вчинено крадіжку з приватного помешкання. Невідомі тоді зловмисники проникли до квартири шляхом підбору ключа і винесли звідти сорок найменувань ювелірних прикрас на суму понад 170 тисяч гривень. Оперативним шляхом розшуківцям вдалося встановити причетних до злочину осіб. Ними виявилися двоє гастролерів з чималим кримінальним досвідом. І житель Запоріжжя, і маріуполець уже неодноразово судимі за майнові злочини. 33-річний донеччанин на даний час перебуває під судовим слідством у Львівській області. Частину майна, викраденого з помешкання жителя селища Дружба, поліцейські вилучили.

Відомості за фактом крадіжки внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ. Слідчі дії тривають. Поліцейські також перевіряють зловмисників на причетність до вчинення інших протиправних діянь, скоєних на території Тернопільської області.