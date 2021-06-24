На Тернопільщині спіймали банду злодіїв зі Львова, яка “бомбила” крамниці

До складу групи входило троє осіб. Зловмисники обікрали два магазини в селищі Мельниця-Подільська. Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та затримали чоловіків на виїзді з Чорткова. Наразі їм оголосили підозру згідно із ст.185 (Крадіжка) та ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Співробітники управління карного розшуку спільно з правоохоронцями Борщова оперативно затримали трьох жителів Львову, які обікрали два магазини в селищі Мельниця-Подільська.

За словами т.в.о.начальника Борщівського відділення поліції №1 Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Василя Бурика, зловмисники спершу проникли в приміщення продуктового торгового закладу з якого винесли товарно-матеріальні цінності на кілька тисяч гривень, а потім проникли в магазин побутової техніки.

«Сигналізації в приміщенні не було, але власник помітив сторонніх осіб через камери спостереження й одразу повідомив про злодіїв на лінію 102. Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та затримали підозрюваних на виїзді з Чорткова. Затримання відбувалося за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД. У фігурантів вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку»,- сказав Василь Бурика.

Вже встановлено, що зловмисники неодноразово судимі за майнові злочини. Їх затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

«Наразі фігурантам оголошено про підозру за ч.3 ст.185 (Крадіжка) та ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років»,- зазначив т.в.о.начальника Борщівського відділення поліції №1 Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Василь Бурика.