Рекорд найбільшої в Україні піци встановили у Чорткові. Діаметр кулінарного шедевра – близько восьми метрів, а вага – понад двісті кілограмів.

Як розповів шеф-кухар Віталій Колошиць, на приготування рекордної піци використали понад 140 кілограмів тіста. Команда кухарів працювала близько десяти годин. У результаті – вдалося приготувати гігантську піцу, що увійшла до Книги рекордів України.

«Ми обрали для приготування піцу під назво «Маргарита». Це досить популярна піца, втім, для її приготування потрібно ряд інгредієнтів. Це і моцарела, якої потрібно було понад шістдесят кілограмів, оливкова олія, базилік, помідорова сальса».

Фестиваль піци зібрав у Чорткові сотень любителів цієї страви. «Не міг пропустити цього дійства, оскільки піца – моя улюблена страва. Приїхав разом з друзями зі сусіднього села», – каже учасник дійства Олег Борисюк.

Додамо, Віталій Колошиць – один із напопулярніших піцайоло в Україні, що представляв на державу на Чемпіонаті світу з приготування піци в Італії.

Софія Романська