Неділя на Тернопільщині буде спекотною. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 27 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів, лише подекуди прогримлять грози.

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Цими днями в області погодні умови зумовлюватиме антициклон. Відтак жителі краю зможуть насолоджувати комфортними літніми температурними показниками. З понеділка спека набиратиме обертів, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Місцями високі температурні показники переб’ють грози.

“У неділю зберігатимуться чудові погодні умови. Зумовлюватиме їх антициклон. Буде сонячно, багато красивих хмарок. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 27 градусів тепла. На тижні спостерігатиметься тенденція до зростання температурних показників, стовпчики термометрів сягатимуть тридцяти градусів тепла. Ось така зберігатиметься синоптична ситуація”.

За попередніми прогнозами синоптиків, погода наступного тижня буде мінливою. Зокрема, спостерігатимуться різкі перепади між денними і нічними температурними показниками, що нагадуватиме швидкий прихід осені.

Софія Романська