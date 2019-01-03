На Тернопільщині – спалахи небезпечної інфекції. ВІДЕО
03/01/2019 0
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Понад 60 спалахів кору зареєстрували на території Тернопільської області протягом 2018 року.
Наразі діючими залишаються 13 з них.
Деталі – в сюжеті ІНТБ.
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