Масштабна пожежа очерету сталася у селі Мушкатівка Борщівської територіальної громади. Там зайнявся очерет на площі два гектари. Рятувальники боролися з вогнем близько години.

Щодоби бійці ДСНС понад три десятки разів виїжджають гасити пожежі на Тернопільщині. У теплу пору займань у рази побільшало. Вони переважно стаються через самовільні підпали природних залишків.

“Коли погода сприяє сільськогосподарським роботам, відпочинку на природі, в нас різко зростає кількість пожеж. Як свідчить практика здебільшого причини у людському факторі, це порушення правил пожежної безпеки або навмисне спалювання сухої трави на луках або на своїх присадибних ділянках. Тобто причиною стає бажання позбутися цих природних залишків, і наслідок ми бачимо пожежі. Це така проблема, яка виникла не сьогодні. Здебільшого люди ставляться негативно до цього, але на жаль не всі це розуміють і продовжують спалювати. Небезпека в тому, що полум’я швидко поширюється і не тільки на їхні городи, а й на лісові масиви, населені пункти. Воно може завдати дуже великих збитків”, – каже речник ДСНС області Сергій Данілін.

Минулої доби також рятувальники гасили пожежі на стихійних сміттєзвалищах у селі Сільце Підгаєцької територіальної громади та у місті Борщеві.