У селі Новосілка зафіксували спалах кишкової інфекції.

Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗу.

Наразі захворювання виявлене у десятьох діток, котрі відвідували сільський дитсадок і школу.

“Повідомляємо, що до ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» станом на 14.30.год 18.09.2019 року надійшли термінові повідомлення про випадки гострої кишкової інфекції серед дітей с. Новосілка, Заліщицького району.

У ході епідрозслідування з’ясовано, що в 10 дітей, котрі відвідують сільський дитсадок та школу відмічаються розлади стану здоров’я.

Розпочате епідрозслідування.

З метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, організовано комплекс протиепідемічних заходів. Здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження. Ми не виключаємо, що ймовірними факторами, котрі викликали захворювання могли бути вода та харчові продукти.

За контактними встановлене медичне спостереження.

Розслідування триває”, – повідомляють в установі.