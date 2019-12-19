Майже півтисячі людей з інвалідністю перебувають у пошуку роботи на Тернопільщині. Попри наявність вакансій, підходящих пропозицій з гідною зарплатою майже немає.

Жителька Кременецького району Галина Бас має другу групу інвалідності. Жінка каже, що державних виплат не достатньо для життя. Відтак вона змушена шукати роботу.

«Я не проти працювати, навіть дуже за. Але в нашому районі знайти щось для людини з інвалідністю майже неможливо. А ті вакансії, які пропонують в центрі зайнятості, передбачають мізерну зарплату».

Роботодавці на Тернопільщині цього року працевлаштували близько чотирьохсот людей з інвалідністю, – зазначає директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. А загалом шукали роботу понад тисячу таких осіб.

«Працевлаштування людей з інвалідністю пов’язане з рядом складнощів. Втім, основна проблема не у наявності вакансій. Наразі залишається відкритими близько сотні вакансій, де можуть бути працевлаштованими люди з інвалідністю. На жаль, на завжди вакансії підходять шукачам роботи за умовами праці, а також рівнем зарплати. Тобто часто бажання безробітних не збігаються з тими пропозиціями, які є на ринку праці. Проте ми продовжуємо підбирати вакансії до того моменту, коли питання не буде вирішеним. Також у пошуку роботи людину супроводжують кар’єрні радники».

Отже, ринку парці на Тернопільщині характерна невідповідність попиту та пропозицій. А також проблемою залишається низький рівень пропонованих зарплат.

Софія Романська