Сороковий летальний випадок коронавірусу зафіксували на Тернопільщині.

У Монастириському районі помер 71-річний чоловік. Коронавірус у нього діагностували 21-го липня. Через супутні захворювання та ускладнення, які дав COVID-19, врятувати життя чоловіка лікарі не змогли.

Загалом у Монастириському районі зафіксовано 260 випадків зараження коронавірусом. П’ятеро людей померло через COVID-19. Останній летальний випадок стався у селі Лазарівка, де раніше виявили спалах коронавірусу.

За словами виконувачки обов’язків головної санітарної лікарки Юлії Кравчук, епідситуацію, яка виникла в області, можна охарактеризувати як нестійку, оскільки є значні передумови до поширення COVID-19.

«Коронавірус ми реєструємо на всіх адміністративно-територіальних одиницях нашого регіону. Відповідно, є значне коливання епідпоказників. За основними критеріями Кабінету Міністрів, станом на 2 серпня, область не відповідала за двома показниками. Станом на 3-4 серпня ми відповідаємо 4-ом критеріям і відповідно динаміка наших показників позитивна з тенденцією до зниження, що говорить про налагодження епідситуації у регіоні».

Минулої доби в області лабораторно підтвердили 27 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 7 – у Тернополі.

Софія Романська

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