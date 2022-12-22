Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася 21 грудня близько 18:00.

На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій вантажного самоскида, обладнаного ковшем для розчищення дорожнього покриття, допустив наїзд на перехожого, повідомляють у поліції.

Житель села Старий Вишнівець, 1958 року народження, знаходився на проїжджій частині дороги.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій вантажівки “МАЗ” зачепив ковшем перехожого. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям.

У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.