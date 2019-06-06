Автопригоду з летальним наслідком зареєстрували правоохоронці. Тернопільщини.

На трасі Бережани-Нараїв-Брюховичі, неподалік села Нараїв, водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іномаркою Toyota Tundra.

В результаті удару кермувальник Mercedes(у) від отриманих травм помер на місці події. Водій іншого транспортного засобу та його пасажир від меддопомоги відмовилися.

Подію внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ, повідомляють у поліції.