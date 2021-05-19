На Тернопільщині скорочуватимуть ліжкомісця для хворих на COVID-19

Через зниження рівня захворюваності в області планують зменшити кількість розгорнутих інфекційних ліжок та реорганізувати план надання медичної допомоги хворим пацієнтам із COVID-19.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко. При цьому медзаклади повинні бути готові у будь-який час розгорнути ліжка для надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусом.

Наразі із COVID-19 в області бореться близько чотирьох з половиною тисяч жителів краю. Рівень захворюваності скорочується серед дорослих і дітей. Проте лікарі періодично реєструють важкі випадки. За словами медиків, люди зволікають із медичною допомогою.

“Діючі активні випадки в області – 4290. Це 414,3 випадків на 100 тисяч населення. Інтенсивний показник захворюваності по області становить 6611,1 випадок на 100 тисяч населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень, в Україні – 5661”, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Сьогодні близько півтисячі хворих на COVID-19 перебувають у лікувальних закладах області. Більшість з них використовують кисневу підтримку. Майже два десятки пацієнтів — на апаратах ШВЛ.