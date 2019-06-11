Жорстоке вбивство у Тернопільському районі.

Мертвого і у крові у будинку знайшла матір свого 43-річного сина. Як з’ясували правоохоронці, передувало цьому: застілля, алкоголь та сварки між товаришами. У будинку загиблого чоловіки випивали алкоголь. У ході застілля у них виник словесний конфлікт, який переріс у шарпанину. Зловмисник пішов на кухню, взяв ніж і наніс приятелю вісімнадцять ударів в ділянку грудної клітки. Коли той присів й почав стікати кров’ю, гість ліг спати.

Прокинувшись вранці, чоловік не задумався над тим, аби викликати поліцію. Він ще й забрав телефон вбитого, 10 фунтів і покинув місце злочину. За собою замкнув будинок, а ключі згодом викинув.

Деталі – в сюжеті TV-4.