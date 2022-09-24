На Тернопільщині готують зимову форму для українських захисників.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, кошти на матеріали виділять з місцевих бюджетів.

Українські захисники потребують теплої форми. Майже половина військовослужбовців з нашого регіону вже забезпечені одягом зимового зразка.

«Хочемо придбати для наших військовослужбовців військову форму зимового зразка. Це шапки, бушлати, зимові штани, зимове взуття, шарфи, термобілизну. Дали завдання центру комплектування, щоб якнайшвидше знайти постачальників, хто може пошити таку кількість форми. Ми беремо на себе зобов’язання про виділення коштів і швидку закупівлю цієї форми. Ситуація не є критичною в області, адже в нас вже більше 50% військовослужбовців вже забезпечені військовою формою зимового зразка. Війна почалася в лютому, у той час, коли ми формували наші Збройні сили, шукали одразу зимовий одяг», – зазначив Володимир Труш.

Доставлять форму на передову волонтери, які вже планують поїздки в південно-східні області.