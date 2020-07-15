Рейдові змагання влаштували учасники Всеукраїнської громадської організації «Сокіл» на Тернопільщині. Вони поставили завдання – якнайшвидше відшукати лаборанта, який винайде ліки від COVID-19.

З різних точок області рухались чотири групи, які через два дні мали об’єднатися в одне ціле на певній території і перемогти “диверсантів”.

«Цього року змагання були досить екстремальними та видовищними. Приурочили їх до тої ситуації, яку переживає весь світ – це епідемія коронавірусу. Досить оригінально всі підійшли до виконання змагань. Кожна група власноруч облаштовувала табір, який вночі охороняли стійкові. Після завершення рейду усі залишились задоволені та виявили бажання надалі брати участь у таких заходах», – розповідає учасник дійства Василь.

Учасники Всеукраїнської громадської організації «Сокіл» регулярно влаштовують патріотичні вишколи, які гартують силу волі, витривалість і вміння ніколи не здаватись.

Софія Романська