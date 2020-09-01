Пішла шукати зниклу худобу та сама не повернулася: з таким повідомленням до працівників Підгаєцького відділення поліції звернулися родичі 88-річної жительки села Михайлівка. Пенсіонерка зникла вранці, 31 серпня.

На пошуки зниклої вирушив особовий скдад місцевої поліції, кінологи і рятувальники. Допомагали і місцеві жителі. Жінку шукали до глибокої ночі, а вже вранці, 1 вересня до пошукової операції було задіяно два квадрокоптери.

Зниклу мешканку району помітили поблизу села. Знесилена пенсіонерка заблукала та не могла зорієнтуватися на місцевості. На місце події викликали швидку. Медики оглянули стареньку, її життю та здоров’ю наразі нічого не загрожує.