20 червня у тернопільському парку ім. Т. Шевченка для любителів активного відпочинку відбудеться «Олімпійський день-2021».

Для проведення спортивної події шукають волонтерів. Долучитися до команди організаторів можуть юнаки та дівчата від 16 до 25 років.

У програмі «Олімпійського дня-2021» – чимало локацій та розваг. Розпочнеться спортивне свято із 6-годинного тренування з різних напрямів фітнесу«Fit Day Ternopil». Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, заплановані показові виступи тренерів та майстер-класи від хедлайнера заходу Сергія Фальштинського.

«Запрошуємо у команду волонтерів. Якщо хочеш долучитися до створення однієї з найкрутіших подій цього літа і не боїшся багатозадачності, тоді тобі до нас. Долучайся до волонтерської команди «Олімпійський день-2021». Спортивна подія відбудеться 20 червня в парку ім. Тараса Шевченка. Ми шукаємо сміливих, ініціативних та відповідальних хлопців й дівчат від 16 до 25 років, що стануть руками, ногами, очима та серцем».

У рамках святкування Міжнародного Олімпійського дня на гостей спортивної події чекають також показові виступи і змагання з фігурної їзди на роликах, виступи танцювальних колективів та інші цікаві спортивні локації.