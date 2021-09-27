У патрульній поліції Тернопільщини оголосили набір. Серед умов – вік від двадцяти до сорока років і бажання працювати.

Майбутнім поліцейським обіцяють конкурентну заробітну плату та можливості для кар’єрного росту. Я

к повідомив начальник Патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук, охочим взяти участь у конкурсі на вільні посади, варто заповнити анкети за посиланням: http://anketa.patrol.police.gov.ua.

«Продовжено набір до лав патрульної поліції Тернопільської області. Якщо Вам від 20-ти до 40 років і Ви готові дбати про безпеку громадян; охороняти порядок на вулицях нашого міста – патрульна поліція Тернопільської області чекає на Вас! Основні вимоги до кандидатів такі: громадянство України; вік від 18 до 40 років; повна загальна середня або вища освіта; наявність посвідчення водія категорії “В”; готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю”.

Додамо, претенденти, які переможуть у конкурсі, братимуть участь у спеціальному навчанні. По завершенню якого передбачені іспити.