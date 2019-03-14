За самовільний збір березового соку передбачений штраф від 340 до 1360 гривень, – повідомляє державна екологічна інспекція.

Заготовляти березовий сік можуть лише постійні користувачі лісових угідь, а також фізичні чи юридичні особи, які мають так званий «лісовий квиток».

Неконтрольований збір березового соку шкодить деревам, – зазначає начальник державної екологічної інспекції в Тернопільській області Едуард Ференц. Це може призвести до загибелі беріз.

«Люди не дивляться ні на вік дерева, ні на площі, де це можна робити. Як наслідок, в середині берези розпочинаються процеси гниття, грибкові захворювання й дерево втрачає свої якості, всихає. Право заготівлі березового соку мають постійні користувачі лісових угідь (державні та комунальні лісогосподарські підприємства), а також підприємці та фізичні особи, які отримують для цього спеціальний дозвіл – “лісовий квиток”. Такий документ дає право для добування соку у чітко відведених місцях та з дотриманням встановлених правил заготівлі. За недотримання цих вимог порушників чекатиме покарання згідно статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)».

Відтак незаконна заготівля березового соку передбачає адміністративну відповідальність. Екологи проводитимуть на Тернопільщині рейдові перевірки щодо виявлення порушників серед добувачів березового соку.

Софія Романська