Розпочати осінні канікули МОН рекомендує у школах області з 15 жовтня.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Серед причин — інтенсивне поширення COVID-19 серед школярів, їхніх батьків, а також працівників навчальних закладів.

Лише вихідними на Тернопільщині коронавірус підтвердили у трьох десятків учнів і двадцяти вчителів. Щоб перервати епідпроцес, урядовці рекомендують на тиждень раніше розпочати осінні канікули.

“Є рекомендація, щоб з 15 по 30 жовтня всі загальноосвітні навчальні заклади пішли на канікули. Це пов’язано із епідситуацією, оскільки у школах області ми практично щодня реєструємо учнів, педагогічних працівників, хворих на коронавірус. Що стосується вищих навчальних закладів, коледжів, то є рекомендація, щоб вони з 15 жовтня по 15 листопада перейшли на дистанційне навчання. Також Міністерство освіти і науки просить, щоб учасники освітнього процесу були виселені із гуртожитків і повернулися до своїх домівок. Також рекомендують, щоб за цей період було відшкодоване фінансування за проживання у гуртожитках. Сподіваюся, що ці заходи допоможуть зменшити рівень захворюваності серед школярів і студентів”, – каже Ольга Хома.

Чи дослухаються до рекомендацій усі загальноосвітні школи та виші на Тернопільщині, буде відомо наприкінці тижня.

Софія Романська