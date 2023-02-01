“Шкільне підприємництво: від теорії до практики” – соціальний проєкт під такою назвою організували для учнів, вчителів, студентів та викладачів у Бережанах. Діти і дорослі вчаться втілювати підприємницькі ідеї в реальність.

До проєкту долучилася шістнадцятирічна Анастасія. Дівчина мріє реалізуватися в підприємництві.

«Хочу мати свою справу, щоб вона була цікавою для мене та корисною для суспільства. Тут можна багато дізнатися, як реалізовувати власні ідеї, яка справа та в яких умовах може бути успішною. Загалом, проект дуже подобається. Тут можна дізнатися багато, що потрібно під час заснування власної справи».

Проект реалізовує громадська організація “Рідне місто”, яка працює з 2008 року. Також вона організовує й інші проєкти, зокрема “Дружній простір для дитини і молоді”, який відвідує близько 500 дітей, “РадоБот”, де навчається 100 осіб та інші. Серед відвідувачів організації – близько 200 дітей внутрішньо переміщених осіб. Нині члени організації найбільше часу вкладають у волонтерську діяльність, шукаючи різні можливості підтримати українців, що опинились в біді.