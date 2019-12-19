Фальсифіковане масло виявили у школах Шумського району. Фахівцям Держпродспоживслужби стало відомо, що його придбали на стихійному ринку Рівного.

Випадки виявлення фальсифікованої продукції у школах області досить часті, – розповів начальник управління безпечності харчових продуктів головного управління Держпродспоживслужби області Олександр Дністрян. Половина зразків відібраної молочної продукції, зазвичай, фальсифікат.

«Результати перевірок дещо насторожують. Ми не виходимо з ряду порушників в Україні. В Тернопільській області статистика невтішна: 50% зразків відібраної молочної продукції виявилося фальсифікованою: 17% – це тверді сири, 25% – сметана. Тобто статистика у Тернопільській області ще гірша, ніж загалом по Україні, що стосується використання фальсифікованої продукції для харчування дітей. У навчально-виховних комплексах с. Вілія, с. Обич, с. Людвище та с. Садки Шумського району було відібрано масло селянське солодковершкове. Згідно результатів досліджень, в усіх чотирьох зразках виявлено невідповідність продукції за жирнокислотним складом жирнокислотному складу молочного жиру. Службовим розслідуванням встановлено, що постачальник реалізовував у навчальні заклади фальсифікований немаркований продукт, придбаний на одному із стихійних ринків Рівненської області».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення за два тижні впорядкувати харчування дітей у школах. За його словами, понад третину закладів освіти порушує норми харчування дітей. Як наслідок – випадки отруєння та погіршення загального стану здоров’я.

Софія Романська