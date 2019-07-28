Екологічний табір відбувся у Кременецькому ботанічному саду.

На Тернопільщині волонтери оновили Ботанічний сад і провели екотабір для молоді, привернувши увагу містян до екологічного способу життя, пише Медіатор.

Кременецький Ботанічний сад – один з найдавніших в Україні. Щоб місце з унікальними рослинами й надалі тішило око відвідувачів, його прибрали та облаштували. Під гаслом «Ботсад мрії» близько 30 волонтерів міжнародної організації «Новий Акрополь» із Києва, Дніпра, Харкова, Львова, Одеси та інших міст України з 20 по 27 липня працювали в Кременці.

Учасники заходу створили освітній екотабір для дітей та молоді. До ініціативи приєднались учні 4-11 класів. Протягом тижня школярі думали про те, як розв’язати екологічні проблеми, тому справедливо назвали табір екоосвіторією.

Діти навчились сортувати сміття, розібрались в маркуванні на упаковці товару. Для них провели майстер-класи з виготовлення екологічних ручок та мочалок і навіть екскурсію з частуванням та аромотерапією.

Волонтери, зі школярами та дирекцією Ботанічного саду, виготовили садово-паркові меблі, щоб зробити природний куточок комфортнішим для туристів.

Про екоосвіторію написала Maria Kudinova у соцмережі Фейсбук:

«…з Кременця, близьких сіл і навіть Португалії та Італії, що на канікулах у бабусі. Захоплюються ботанікою, музикою, співом, танцями, спортивними санчатами, африканськими равликами… Більш привітні та open minded, на відміну від своїх однолітків з великих міст, занурених у смартфони. Одночасно вчаться і ті, хто навчаються, і ті, хто вчать. Багато пізнають з Ютубом – а не просто зависають в інтернеті, як ми оце думаємо – до теми екологічності розповідають мені про влаштування батарей з середини, як працює інтернет, де побудовані електростанції, як на одну ложку меду витрачає все життя одна бджола. …15-річний молодий чоловік розповідає мені про зоо-світ Австралії та проблему мишей-кроликів, а потім сам вирішує за наш тиждень створити проект на тему «Один день без сміття», обмінюється контактами та збирає творчу групу».

На завершення праці у Кременецькому Будинку культури охочі переглянули фільм «Дім», знятий до Всесвітнього дня навколишнього середовища у 2009 році.

Як зазначають в організації «Новий Акрополь», проект триває 18 років поспіль та об’єднує волонтерів із 10 міст України. За весь час до проекту долучилось 630 осіб.

На табір з’їхалися школярі зі всієї України.

Вони вчилися облаштовувати екологічно чистий простір та екологічні речі.