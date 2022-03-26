У Зборові учні школи №1 виготовляють енергетичні батончики для захисників. Роблять їх разом із заступницею директора з виховної роботи Іриною Росіцькою. Вона розповіла, мають у цій справі чималий досвід.

– Наша школа неодноразово ще з 2014 року відсилала у зону АТО (ООС) таку солодку продукцію, тому відновити виготовлення батончиків було легко, — розповіла Ірина Росіцька, заступниця директора з виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Зборів. — Стосовно рецепту енергетичних батончиків, то він є нашим, але створювався на основі кількох різних рецептів, якими користувалися волонтери у 2014 році.

Відправляють солодощі в Координаційний штаб підтримки оборони України. Про це повідомила у фейсбук жителька Зборівщини Ярослава Білан-Римар, передає ТЕРЕН.

Ці батончики не тільки смачні, а й ситні та бюджетні. Довго не псуються, адже основою продукту є мед. До їх складу входять: родзинки, курага, чорнослив, насіння лущеного соняшника, кокосова стружка, сухе печиво («Марія», «Корівка»), журавлина, горіхи волоські, арахіс смажений, чорний шоколад, кунжут.

Хто має можливість допомогти продуктами, приносьте їх до школи. Прохання волоський горіх приносити лущеним, найбільша потреба в чорносливі та куразі. За деталями телефонуйте: +380671527827.

Фото з допису Ярослави Білан-Римар