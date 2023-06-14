Працівники поліції відкрили кримінальні провадження щодо двох мешканців області. Міру покарання підозрюваним обере суд.

Одна з подій трапилася в обласному центрі. Тернополянин 1991 року народження, не втримався та привласнив з торгового стелажа портативний зарядний пристрій. Факт крадіжки задокументувала камера відеоспостереження, записи з якої допомогли вийти на слід зловмисника.

Іншу подію задокументували в Монастириськах. Школяр 2010 року народження спокусився на електронну сигарету, яку поцупив з прилавку магазину АЗС.

Підозрювані у скоєних протиправних діях зізналися.

Відомості про подію слідчі територіальних підрозділів внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.