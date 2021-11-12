На Тернопільщині щодоби вакцинують від COVID-19 понад шість тисяч людей

На Тернопільщині зросли темпи вакцинації. Щодоби в регіоні вакцинують понад шість тисяч жителів краю. А загалом від початку вакцинальної кампанії щепили понад 460 тисяч краян.

В області доступні такі вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. Діє 15 центрів масової вакцинації та 56 пунктів щеплення.

«Єдиним методом боротьби із пандемією є вакцинація. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щеплено 461 866 осіб. Наочним прикладом є країни, міста, де 95% вакциновано населення. Там фіксують поодинокі випадки захворювання. Тому ми продовжуємо звертатися до людей – вакцинуйтеся! В області розгорнуто достатньо пунктів та центрів вакцинації».

Додамо, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, додаються працівники підприємств, установ та організацій. Рішення затвердили у Міністерстві охорони здоров’я.