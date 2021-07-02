На Тернопільщині щодоби роблять майже дві тисячі щеплень від COVID-19

Майже дві тисячі тестувань від COVID-19 роблять щодоби на Тернопільщині.

Про це повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Загалом у краї імунізували 66 тис. жителів краю.

Наразі в регіоні триває 4 етап вакцинації. Упродовж цього періоду щеплюють людей, старших 60 років, а також осіб віком 18-59 років, які мають супутні захворювання.

«Під час четвертого етапу щеплення можуть отримати також ув’язнені та працівники закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів. Продовжується і вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб. У Тернопільській області за минулу добу вакцинувалися 1948 осіб, з яких – 417 вакциною CoronaVac, 1031 – Comirnaty та 500 – AstraZeneca», – зазначає Марія Павельєва.

Додамо, у Тернополі вихідними працює пункт масової вакцинації, там щеплюють від COVID-19 всіх охочих. Також пункти масової вакцинації планують організувати у Кременеці та Чорткові.