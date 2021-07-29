На Тернопільщині щодоби проводять понад дві тисячі щеплень від COVID-19

Понад дві тисячі щеплень від COVID-19 проводять щодоби на Тернопільщині, – повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Збільшили кількість процедур завдяки новим центрам вакцинації.

Учора в області провели 2310 щеплень від COVID-19. Як зазначила Ольга Ярмоленко, наразі застосовується чотири види вакцин.

«Минулої доби вакциновано 2310 осіб, з них препаратом CoronaVac від Sinovac — 348, Comirnaty від Pfizer — 462, AstraZeneca — 600 та Moderna — 900. Загалом в області різними видами вакцини уже щеплено 114326 тис. осіб. Сьогодні вакцинація доступна всім охочим жителям краю від 18 років. Вже маємо 11 центрів масової вакцинації, також працюють пункти щеплення, мобільні бригади”.

Додамо, Уряд змінив правила перетину кордону для протидії «Дельта»-штаму коронавірусу. Українці зможуть безперешкодно повернутись до країни при наявності документу про проходження повного курсу вакцинації чи довідки про перше щеплення. Іноземці зобов’язані мати «сертифікати вакцинації» або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту.