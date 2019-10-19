7 – 8 жінок на Тернопільщині щодня потерпають від домашнього насильства, – повідомляє ГУ Нацполіції в області. Найчастіше жительки нашого краю страждають від своїх чоловіків.

Від початку року на Тернопільщині зареєстрували понад 3700 звернень, які стосуються домашнього насильства. В області від дій насильників потерпають жінки, діти і навіть чоловіки.

“Центр громадського моніторингу та аналітики” в рамках проєкту “Спільними зусиллями до безпечного міста” організував семінар-тренінг щодо протидії домашньому насильству. Зокрема, поліцейських, представників громадських і державних інституцій навчали, як діяти у випадку насильства, – зазначає речниця Патрульної поліції в області Катерина Басалига. «На превеликий жаль, в нашому суспільстві не прийнято “виносити сміття з хати”, а конфлікти, на думку багатьох, повинні вирішуватися всередині сім’ї. Але це, як показує практика, це не розв’язання проблеми, а лише її замовчування. Не замовчуйте проблеми, які можна вирішити. Якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства — відразу звертайтесь за допомогою та повідомляйте на спецлінію 102».

Додамо, від початку року в області складено близько 2800 протоколів щодо домашнього насильства.

Софія Романська