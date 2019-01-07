На Тернопільщині щодня реєструють близько семи розлучень

07/01/2019 Розмір тексту:

Кількість сімей, які розлучаються, невпинно зростає, – констатують в інституті демографії та соцдосліджень НАНУ. Загалом ризик розпаду характерний для кожної другої української сім’ї.

На Тернопільщині щодня реєструють близько семи розлучень, – каже юрист, координатор сімейного руху в області Іван Мудрий. Внаслідок розпаду родини страждає не лише подружжя, а й діти.

«Діти стають жертвами розлучень. Адже часто вони можуть винити себе у тому, що їхні батьки розлучаються. В таких дітях ми можемо помічати агресію, але найбільш небезпечне те, що такі діти отримують певну модель стосунків і щодо свого життя. Діти, батьки яких розлучилися, у дорослому житті дуже часто також допускають розлучення. Як показує практика, зупинити подружжя, яке надумало розлучитися складно. Зазвичай, вони доводять задумане до кінця. Але все ж таки варто кожному подружжю працювати над стосунками. Оскільки гарні стосунки – це результат зусиль», – зазначає Іван Мудрий.

Щодо традиційної української сім’ї постає ряд загроз. Одна з яких – пропаганда так званих одностатевих стосунків, – відзначають поборники сімейних цінностей. Впливають на кількість розлучень й соціально-економічні фактори.

Щоб відстоювати традиційні цінності на Тернопільщині розпочали сімейний рух. А ще 2019-ий рік проголосили роком сім’ї.

Софія Романська