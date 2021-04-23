Понад триста жителів краю вакцинували на Тернопільщині минулої доби. Це мешканці геріатричних закладів та їхні працівники.

Як повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва, ця категорія осіб в пріоритеті. Оскільки вони належать до груп ризику.

«Зараз використовуємо американську вакцину Pfizer, нею щеплюємо людей з геріатричних закладів, працівників цих установ. Далі переходимо до вакцинації працівників державної служби з надзвичайних ситуацій. Для вакцинації інших бажаючих осіб, лідерів думок цю вакцину не можемо застосовувати. Серед особового складу та співробітників ДСНС вакцинація добровільна. Цей принцип зберігається загалом під час вакцинації. Варто пам’ятати, що для тих, хто перебуває у зоні ризику, вакцинування – це надійний спосіб зменшити ризик зараження COVID-19».

Додамо, наразі в області від COVID-19 щепилося майже 19 тисяч жителів краю.