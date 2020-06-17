27 хворих на коронаврусну інфекцію виявили за останню добу на Тернопільщині.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 10 годину 17 червня в області зафіксовано 1510 випадків COVID-19. 27 з них – летальні, 1033 людини одужало.

Загалом у лікарнях Тернополя – 31 хворий на COVID-19.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 17 червня перебувало 30 хворих на коронавірус. Ще 1 людина у лікарні – із підозрою на COVID-19. 5 хворих на коронавірус перебувають на кисневій підтримці через маску.

У Тернопільській міській дитячій лікарні – 1 пацієнт з підтвердженим COVID-19. Ще 8 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

На обсервації в Тернопільській міській лікарні №3 перебуває одна пацієнтка.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 246 людей. 95 тернополян одужало.

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині майже два десятки пацієнтів з коронавірусом – у важкому стані

Люди, що контактували з померлим від коронавірусу, відмовляються обстежуватися