На Тернопільщині за останню добу підтверджено 385 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано 5 летальних випадків. Померла 77-річна жінка із Скали-Подільської Борщівського району, 71-річна мешканка села Синява Збаразького району, 83-річна жителька Бережан, 64-річний чоловік з Бучача та 77-річна жінка із села Богданівка Підволочиського району.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (140 осіб)
Бережанський район (31особа):
• м. Бережани – 16
• с. Мечищів – 1
• с. Куряни – 1
• с. Урмань – 2
• с. Рогачин – 5
• с. Гиновичі – 2
• с. Шибалин – 1
• с. Жуків – 2
• с. Надорожнів – 1
Борщівський район (20 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Ланівці – 1
• с. Шершенівка – 1
• смт Скала-Подільська – 4
• с. Бурдяківці – 7
• с. Цигани – 4
Бучацький район (35 осіб):
• м. Бучач – 16
• с. Трибухівці – 5
• с. Переволока – 3
• с. Жизномир – 1
• с. Доброполе – 2
• с. Пишківці – 1
• с. Рукомиш – 1
• с. Губин – 1
• с. Бобулинці – 2
• с. Підзамочок – 1
• с. Стінка – 1
• с. Броварі – 1
Гусятинський район (13 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 3
• смт Гримайлів – 1
• м. Хоростків – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Сорока – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Личківці – 1
• с. Самолузківці – 2
• с. Ємелівка – 1
Заліщицький район (23 особи):
• м. Заліщики – 6
• смт Товсте – 5
• с. Нирків – 2
• с. Дорогичівка – 2
• с. Нагоряни – 2
• с. Кошилівці – 2
• с. Литячі – 1
• с. Бедриківці – 2
• с. Колодрібка – 1
Збаразький район (9 осіб):
• смт Вишнівець – 3
• с. Бодаки – 1
• с. Великі Вікнини – 2
• с. Старий Вишнівець – 2
• с. Котюжини – 1
Зборівський район (7 осіб):
• м. Зборів – 5
• смт Залізці – 1
• с. Ренів – 1
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 2
• смт Козлів – 2
• с. Денисів – 1
• с. Купчинці – 2
• с. Дибще – 1
• с. Криве – 2
Кременецький район (15 осіб):
• м. Кременець – 7
• м. Почаїв – 2
• с. Ридомиль – 1
• с. Куликів – 1
• с. Катеринівка – 1
• с. Валігури – 1
• с. Шпиколоси – 1
• с. Розтоки – 1
Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
Монастириський район (19 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Світле – 9
• с. Низьколози – 1
• с. Дубенка – 1
• с. Задарів – 2
• с. Високе – 2
Підволочиський район (9 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• с. Богданівка – 2
• с. Качанівка – 1
• с. Панасівка – 1
• с. Галущинці – 1
Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Сільце – 1
• с. Старе Місто – 1
• с. Галич – 1
Теребовлянський район (9 осіб):
• с. Конопківка – 1
• смт Микулинці – 2
• с. Буданів – 4
• с. Плебанівка – 1
• с. Романів – 1
Тернопільський район (10 осіб):
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Дубівці – 1
• с. Підгородне – 1
• смт Велика Березовиця – 4
• с. Байківці – 2
• с. Прошова – 1
Чортківський район (21 особа):
• м. Чортків – 10
• с. Шманьківчики – 3
• смт Заводське – 2
• с. Чорнокінці – 1
• с. Нагірянка – 2
• с. Ридодуби – 1
• с. Залісся – 1
• с. Милівці – 1
Шумський район (9 осіб):
• с. Васьківці – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Цеценівка – 1
• с. Мирове – 2
• м. Шумськ – 4