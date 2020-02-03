Вихідними від наслідків грипу на Тернопільщині померла людина. А загалом впродовж цього епідемічного періоду ця недуга забрала життя чотирьох осіб. Тенденції щодо кількості хворих далі негативні.

Минулого тижня в області на ГРВІ та грип захворіло 7,5 тисяч людей, – повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. 62% хворих – діти шкільного віку.

«За останній тиждень кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 12,8% (7418 випадків проти 6575). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 62,7%, школярів – 61% від усіх захворілих дітей. Госпіталізовано за тиждень 354 особи, із них 223 дитини (63%). Кількість госпіталізованих зросла на 5,4%, кількість госпіталізованих дітей – на 13,2%. З початку епідсезону зареєстровано 4 летальних випадки від грипу, лабораторно підтверджені – грип А. У вірусологічній лабораторії обстежено 58 хворих, відповідно у 32 (55,2%) виявлено фрагменти РНК вірусу грипу А, з них в 4 – ідентифікованого як А(Н1), в 1 хворого – фрагменти ДНК аденовірусу, в 1 – фрагменти РНК парагрипу 1 типу».

У Бучацькому, Гусятинському, Заліщицькому, Козівському, Кременецькому, Підволочиському, Тернопільському, Чортківському, Шумському районах рівень захворюваності перевищує багаторічні середні показники. Відтак у цих районах проводять посилені протиепідемічні заходи.

Софія Романська