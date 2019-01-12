На Тернопільщині ще одна громада перейшла від Московського патріархату до Української церкви

12/01/2019 Розмір тексту:

Громада колишньої УПЦ Московського Патріархату в Шумському районі перейшла до Помісної Православної Церкви.

Про це повідомляють у Тернопільській єпархії ПЦУ.

Високопреосвященнійший Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький, задовольнив клопотання громади храму Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної Церкви України.

Відповідний указ виданий 11 січня 2019 року.

Як розповіла представниця громади Світлана Стельмащук, 31 грудня на зборах парафіяни звернулися до отця Юрія, який служить у храмі у Кордишеві, щоб він очолив їх релігійну громаду і разом з нею перейшов до Православної Церкви України. Люди попросили священика дати їм відповідь до Водохреща. Поки що священик рішення не ухвалив.

Нагадаємо, що 26 грудня до складу Тернопільської єпархії Православної Церкви України було прийнято громаду храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Трибухівці Бучацького району.