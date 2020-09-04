На Тернопільщині триває перша хвиля епідемії COVID-19. У цьому переконаний доктор медичних наук, професор ТНМУ ім. І. Горбачевського Василь Копча.

За його словами, друга хвиля можлива тоді, коли захворюваність знизиться до нуля, а потім починає збільшуватися.

“Аби говорити про другу хвилю, потрібно, щоб захворюваність знизилася до нуля, а тут з’явився рецидив. А в нас рівень захворюваності коливався з переміжним успіхом. Називати це хвилями вважаю недоречним. Насправді, епідеміологи дуже не люблять терміну “друга хвиля”, – наголосив Василь Копча. Також він припускає, що ефективної вакцини від COVID-19 можуть не винайти. Оскільки попередні спроби це зробити не увінчалися успіхом. “З епідемічним коронавірусом ми вже стикаємося втретє. Перший епідемічний коронавірус прийшов у 2002 році. У 2012 році поширився близькосхідний респіраторний синдром, тоді захворіло близько восьми тисяч людей, померла кожна третя людина. Тобто це був коронавірус, але інший. Тоді також намагалися створити вакцину, численні кампанії заявляли, що ми вже на фінішній прямій, а в результаті вакцини не з’явилося. Тепер коронавірус прийшов втретє. Він не такий простий, щоб з ним можна було б так легко впоратися шляхом створення вакцини. Зі мною погоджується значна частина науковців, імунологів. ВООЗ заявила офіційно про те, що вакцина від коронавірусу може не з’явилися ніколи”.

Софія Романська

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