Тернопільскі патрульні отримали ще два прилади для вимірювання швидкості руху

Ще два TruCAMи отримали тернопільські патрульні. Відтепер вони зможуть вимірювати швидкість на трьох ділянках автошляхів. За перевищення швидкісних обмежень штрафуватимуть.

Патрульні застосовуватимуть TruCAMи на міжнародних трасах. Нагадаємо, від 3-го грудня цей прилад вже діє на автошляху М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська). А відучора TruCAMи з’явилися на міжнародних трасах М-12 (Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка) на ділянці 154-191 км та М-19 ( Доманове -Ковель-Чернівці-Тереблече) на ділянці 330-415 км, – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

Про використання пристрою, водіїв попереджають спеціальні дорожні знаки. Спостереження ведеться тільки з узбіччя дороги, де припаркований службовий автомобіль із увімкненими проблисковими маячками синього кольору.

У Патрульній поліції Тернопільщини нагадають, за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень.

За перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

Софія Романська