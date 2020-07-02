У Тернопільській області за останню добу виявили 28 хворих на коронавірусну інфекцію. Загалом в області від початку епідемії зареєстровано 1958 випадків COVID-19.

Як повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, 29 з них летальні, 1176 людей одужало.

У лікарнях лікарні швидкої допомоги перебуває 44 хворих на коронавірус. Ще один пацієнт – у дитячі лікарні. Більшість хворих – тернополяни.

П’ятеро хворих перебувають на кисневому концентраторі. Ще троє пацієнтів – на кисневій підтримці через маску. Троє людей в лікарні з підозрою на коронавірус.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 415 людей. 112 тернополян одужало.

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