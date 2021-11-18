Дев’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 17 листопада.
Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 62 р., Кременецький район;
2 – жінка 64 р., м. Тернопіль;
3 – жінка 85 р., м. Тернопіль;
4 – жінка 71 р., Тернопільський район;
5 – чоловік 67 р., Чортківський район;
6 – жінка 65 р., Тернопільський район;
7 – чоловік 67 р., м. Чортків;
8 – чоловік 77 р., Тернопільський район;
9 – жінка 81 р., м. Кременець.
Загалом минулої доби в області зафіксовано 466 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 524 особи.
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