42 нових випадки захворювання на COVID-19 виявили на Тернопільщині за останню добу.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 24 червня на Тернопільщині зафіксовано 1786 випадків COVID-19. 27 з них летальні. 1097 людей одужало.

м. Тернопіль – 350 (97 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 7 (3 одужало)

Борщівський район – 14 (14 одужало)

Бучацький район – 87 (67 одужало, 1 летальний)

Гусятинський район – 34 (17 одужало)

Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 73 (34 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 5 (4 одужало)

Козівський район – 60 (25 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 421 (335 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 70 (19 одужало)

Монастириський район – 197 (190 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 7 (7 одужало)

Підгаєцький район – 5 (5 одужало)

Теребовлянський район – 17 (17 одужало)

Тернопільський район – 108 (38 одужало)

Чортківський район – 77 (55 одужало)

Шумський район – 196 (128 одужало, 7 летальних)

Загалом в Україні 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 940 нових випадків.

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