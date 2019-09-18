На Тернопільщині картопля шалено зростає в ціні.

У роздріб ціни коливаються від десяти до п’ятнадцяти гривень за кілограм. За прогнозами підприємців, ближче до зими вартість може зрости до двадцяти п’яти гривень.

Картопля для жителів краю – другий хліб. Це найбільш затребуваний овоч, – зазначають продавці на ринку. Пропозиція наразі невелика, і це зумовлює зростання її ціни.

«Загалом картопля, яку привозять селяни, досить гарна на вигляд. Є вибір за різними видами. Ціни також коливаються, залежно від дня, а також від виду картоплі. Загалом продаємо картоплю від одинадцяти до чотирнадцяти гривень за кілограм», – каже продавець Ірина Ванчук.

Дешевше картоплю можна придбати на гуртовому ринку: від восьми до тринадцяти гривень за кілограм. Недорого продають бараболю і на стихійних ринках обабіч дороги: дев’ять – десять гривень за кілограм. Неврожай – основна причина різкого здорожчання, – пояснюють селяни.

«Ми зібрали цього року набагато менше, ніж минулого, хоча площа однокова. Трохи втратили через весняні підтоплення. Загалом картопля не дуже погана, але її просто менше. І ще врожай залежав від сорту», – зазначає жителька Заліщицького району Ольга Грушка.

Жителям краю радять запасатися картоплею саме зараз. За прогнозами фахівців, з жовтня слід чекати чергової хвилі здорожчання. А найвища ціна ймовірна під час зими.

Софія Романська