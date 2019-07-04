Про результати роботи правоохоронців за шість місяців цього року розповіли в Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то відповідно до статистичних даних, у 2019-му поменшало тяжких злочинів, шахрайств, крадіжок і побільшало грабунків.

– За півроку у нас зареєстровано 3822 злочини загалом, що на 3% менше, ніж за аналогічний період 2018-го, – розповів Олександр Богомол, начальник ГНПУ в Тернопільській області. – В тому числі було 945 тяжких злочині, що на 17% менше, ніж за шість місяців у попередньому році. Загальний відсоток розкриття злочинів склав 46,6%, що на 2,2% більше, ніж за такий же відрізок часу минулого року. У нас сталося 5 вбивств, 8 тяжких тілесних ушкоджень, 3 з яких зі смертельними наслідками, всі ці злочини розкриті. Було одне згвалтування, яке підтвердилось, особа, яка його вчинила, встановлена. За січень-червень сталося 1448 крадіжок. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2018 року, то це на 6 % менше, розкриття цих злочинів за 6 місяців становило 37,4%. Крадіжок з квартир, будинків чи садових будинків в цьому році ми зареєстрували 234, у минулому їх було 313. Майже половину крадіжок вдалося розкрити. Було більше по області грабунків – 71 випадок, розкрили їх 55%. Не дуже приємна цифра, але працюємо над цим. Було 6 розбійних нападів, половина з яких розкрита. Поліція зафіксувала 251 шахрайство, що на 30% менше, ніж за аналогічний період в минулому році. Ситуація покращилася завдяки профілактичній роботі і висвітленню шахрайських схем у ЗМІ. Ми провели декілька спеціальних операцій, в тому числі «Зброя та вибухівка», під час якої вилучали гранати, вогнепальну зброю, боєприпаси. Усього було зареєстровано 100 випадків незаконного зберігання зброї та боєприпасів.

За півроку на території Тернопільської області сталося 45 незаконних заволодінь транспортними засобами. З них 46% розкрито: власникам повернули 28 транспортних засобів. На дорогах Тернопілля за півроку сталося 1040 дорожньо-транспортних пригод. У 207 аваріях травмувалися 265 осіб, трапилося 26 аварій, у яких загинула 41 особа. В дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 20 дітей і четверо загинуло. 72 ДТП трапилося через те, що водії були у нетверезому стані.

Ольга Трач

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