Вісім добровольчих батальйонів територіальної оборони сформували на Тернопільщині.

Про це повідомив командир бригади Євген Фоменко. Наразі визначається їхня структура та всі учасники забезпечуються необхідним озброєнням та амуніцією.

Понад дві тисячі жителів краю приєдналися до добровільних формувань територіальної оброни. Підрозділи бригади готові до виконання завдань за призначенням. «На полігоні у Білій та у Великому Глибочку будуть проводитися стрільби, у тому числі з гранатометів. Тому громадян просимо зберігати спокій. 105 окрема бригада територіальної оборони сформована у повному обсязі. Військовослужбовці бригади забезпечені всім необхідним озброєнням. Військовослужбовці тероборони несуть службу на блок-постах, залучені до охорони важливих об’єктів інфраструктури».

Наразі триває формування добровольчих територіальних загонів у громадах. Після того, як вони будуть створені, відбудуться навчання, військовослужбовцям видадуть зброю.