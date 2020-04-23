Відкриттям кримінального провадження завершилося непорозуміння між 54-річним жителем одного із сіл району та представником агрофірми.

До співробітників Борщівського відділення поліції звернувся 41-річний житель району. Чоловік працює на агропідприємстві. Розповів, що в одному із сіл в нього з пневматичної гвинтівки вистрілив місцевий житель, влучивши у стегно.

Поліцейські виїхали на місце події, аби з’ясувати обставини інциденту. Встановили учасників та свідків конфлікту, поспілкувалися з ними.

За попередньою інформацією, стріляв з пневматичної гвинтівки 54-річний місцевий житель. Чоловікові не сподобалося, як автомобіль агрофірми, розвертаючись, заїхав на траву біля його подвір’я. Він зробив зауваження водієві і між ними виникла словесна суперечка. Розв’язати конфлікт власник господарства вирішив за допомогою зброї. Вистрілив з пневматичної гвинтівки у водія, спричинивши йому тілесні ушкодження ноги.

Поліцейські вилучили гвинтівку, а щодо її власника розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження.