На Тернопільщині селяни викликали поліцію до… корови

05/02/2019 Розмір тексту:

У Василькові, що на Чортківщині, оскаженіла корова поставила на вуха все село. Жителі населеного пункту не змогли впоратись із неконтрольованою твариною, тож звертались і у поліцію, і у Держпродспоживслужбу.

Як розповіли місцеві жителі журналістам Терену, корова раптово почала себе вести неадекватно, норовила то вкусити, то вдарити. Кажуть, сказом могла заразитись від укусу хворої лисиці. Ізолювавши корову в окремому приміщенні, до неї викликали поліцейського. Поліціянт на виклик прийшов, але стріляти у тварину категорично відмовився, бо у таких випадках табельну зброю використовувати заборонено.

Держпродспоживслужба відмовилась приїжджати, мотивуючи це тим, що вони обстежують тільки загиблих тварин. У результаті омертвляти небезпечну корову довелось місцевим жителям. Відібрані біоматеріали відправили для проведення належної експертизи.

У п’ятницю, 1 лютого, у райдержадміністрації засідала протиепізоотична комісія, на якій вирішили звернутися до управління екології та природних ресурсів ОДА з проханням надати дозвіл на відстріл лисиць з метою зменшення їх популяції.