Мешканцям Великих Бірок увірвався терпець і вони вийшли на протест.

Селяни перекрили дорогу, бо через їхнє селище курсують вантажівки, попри аварійний міст та знаки, які обмежують рух для фур. За вечір люди зупинили кілька великогабаритних автомобілів та вимагали пояснення у водіїв, повідомляє TV-4.

І вдень, і вночі Великими Бірками курсують вантажівки. Їх не лякає ні аварійний міст, ні знаки встановлені в селищі. Люди, які живуть попри дорогу ,обуренні, через рух фур. Нарікають: штукатурка в хатах тріскаються, а дітей страшно випускати з двору. Через ремонт Великогогаївського мосту водіям вантажівок розробили схему об’їзду трасою, проте, аби скоротити дорогу, водії ринули селами. Люди часто викликають поліцію, аби та оштрафувала водіїв, проте поліція безсила. Як розповідають мешканці Бірок, схожа ситуація у сусідньому селищі Великих Гаях, там люди теж перекривають дорогу. Аби вирішити проблему, мешканці Бірок вимагають встановити знаки, які обмежували рух вантажівок при в’їзді в селище та встановити висотний обмежувач на їх аварійному мосту.